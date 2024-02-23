Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги

Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал «Ливерпуль» фаворитом финала Кубка английской лиги. Напомним, «синие» сыграют с «красными» в решающем матче турнира 25 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Пепом. Если они не фавориты, то и мы не фавориты. Значит, фаворита нет? Если вы спросите меня, то я скажу, что фаворитом является «Ливерпуль». У них есть опыт таких игр, а для некоторых наших игроков это первый финал в карьере. Клопп достаточно умён, чтобы сказать, что это игра 50 на 50, но я думаю, что «Ливерпуль» — фаворит», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 22-го тура АПЛ в конце января. Та встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:1.

Материалы по теме
Стали известны призовые за матч между «Челси» и «Ливерпулем» в финале Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android