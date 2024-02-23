Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал «Ливерпуль» фаворитом финала Кубка английской лиги. Напомним, «синие» сыграют с «красными» в решающем матче турнира 25 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Клопп — один из лучших тренеров в мире, наряду с Пепом. Если они не фавориты, то и мы не фавориты. Значит, фаворита нет? Если вы спросите меня, то я скажу, что фаворитом является «Ливерпуль». У них есть опыт таких игр, а для некоторых наших игроков это первый финал в карьере. Клопп достаточно умён, чтобы сказать, что это игра 50 на 50, но я думаю, что «Ливерпуль» — фаворит», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 22-го тура АПЛ в конце января. Та встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 4:1.