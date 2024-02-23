Редактор издания Marca: в будущем Карпин мог бы возглавить «Сельту»

Редактор авторитетного испанского издания Marca Хуан Кастро считает, что Валерий Карпин мог бы вернуться в Испанию в статусе тренера. По мнению журналиста, в обозримом будущем Карпин мог бы возглавить «Сельту», за которую выступал в бытность футболистом.

«Возможно, когда-нибудь Карпин вернётся в Испанию. Думаю, в будущем он мог бы возглавить «Сельту». Сейчас команда находится в кризисе — приглашение Карпина могло бы стать хорошим решением. Но не сейчас, когда Валерий возглавляет и сборную, и команду в России, а через несколько лет. Это возможный вариант на будущее, как мне кажется», — приводит слова Хуана Кастро «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Валерий Карпин совмещает две тренерские должности — в футбольном клубе «Ростов» и в сборной России.