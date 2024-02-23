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Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: Тухель не подходит на роль сменщика Клоппа

Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: Тухель не подходит на роль сменщика Клоппа
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи не считает наставника «Баварии» Томаса Тухеля подходящей кандидатурой на смену уходящему в конце сезона главному тренеру «красных» Юргену Клоппу.

«Нет. Он им не подходит. Он слишком конфликтный. Тухель — не тот тренер, который нужен «Ливерпулю». Таково моё мнение», — приводит слова Мёрфи издание Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что Тухель хотел бы поработать в Англии. «Баварию» Томас возглавляет с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

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