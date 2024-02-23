Новичок «Крыльев Советов» Орозко поделился эмоциями от перехода в самарский клуб

Новичок «Крыльев Советов» Франко Орозко поделился эмоциями от перехода в самарский клуб. Футболист заявил, что очень рад переезду в Россию и с нетерпением ждёт знакомства с командой.

«Какие эмоции испытываю после перехода в «Крылья»? Я очень рад приехать сюда, очень этого ждал, хотел поближе познакомиться, узнать о клубе, городе. Бенхамин мне много обо всём рассказывал, поэтому я с нетерпением жду знакомства с ребятами», — сказал Орозко в видео на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний Франко Орозко провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей.