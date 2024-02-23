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«Самара — красивый город». Новичок «Крыльев Советов» Орозко — о рассказах Гарре о России

«Самара — красивый город». Новичок «Крыльев Советов» Орозко — о рассказах Гарре о России
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Новичок «Крыльев Советов» Франко Орозко рассказал, как Бенхамин Гарре отзывался о России и Самаре в частных беседах перед трансфером.

«Бенхамин сказал мне, что Самара – это очень красивый город, а Россия очень красивая страна. Сказал, что клуб замечательный, что к нему здесь отлично относятся, здесь много молодых футболистов. Я буду стараться приносить пользу, горячо жду, чтобы начать помогать команде», — сказал Орозко в видео на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний Франко Орозко провёл за «Ланус» 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей.

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