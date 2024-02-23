Аргентинский нападающий «Крыльев» Орозко рассказал, как добирался в Россию

Новичок самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко рассказал, как добирался из Аргентины в Россию. По его словам, это было непростое путешествие с несколькими пересадками.

«Как добирался до России? Действительно, путешествие было непростое, у нас было несколько пересадок, но самое главное, что цель достигнута и мы здесь», — сказал Орозко в видео на YouTube-канале «Крыльев Советов».

В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний Франко Орозко провёл за «Ланус» 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» (38 очков).