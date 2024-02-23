Новичок «Крыльев Советов» Орозко назвал свои задачи в команде

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко высказался о персональных целях и задачах после перехода в клуб.

«Есть ли персональные цели и задачи? Главная моя задача – помогать команде, лично я готов забивать голы, чтобы команда была как можно выше в турнирной таблице», — сказал Орозко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе 22-летнего Франко Орозко вчера, 22 февраля. Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона, в соглашение включена опция выкупа.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.