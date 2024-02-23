«Месси и Неймар». Форвард «Крыльев» Орозко — о своих футбольных кумирах

Аргентинский нападающий самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко ответил на вопрос о своём кумире.

«Есть ли у меня свой кумир? Я люблю комбинационную, умную, техничную и быструю игру, мне нравится интеллектуальный футбол, когда на поле работает голова. А вообще, мне всегда нравилось наблюдать за игрой Месси и Неймара», — сказал Орозко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе 22-летнего Франко Орозко вчера, 22 февраля. Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца сезона, в соглашение включена опция выкупа.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.