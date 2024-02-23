Широков прокомментировал идею введения налога на легионеров в российском футболе

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Если не знают, как ещё себе щипануть денег в карман, то, наверное, налог на легионеров нужен. Если говорить о какой-то конкуренции и развитии, то я не очень понимаю, для чего это нужно. РФС мог бы просто сделать налог на развитие детско-юношеского футбола.

Будут собирать со всех или только с тех, где могут играть легионеры? Цель, может быть, и благая, но как деньги будут распределять. Всем лигам или только тем, с кого собрали? Например, у меня из команды два-три игрока перешли в РПЛ и Первую лигу. Мне должны заплатить или нет? Я же подготовил, получается. Или мимо пройдёт? Тебе же уже заплатили. И это если заплатили, а не отжали.

Читал об этом налоге, но не углублялся. Я не понимаю механизм. На кого будет распределяться — на всех или на тех, кто заплатил? Если на тех, кто заплатил, то смысл с них брать? Нужно, чтобы люди понимали, для чего это нужно. Получится, что мы собрали с тех, с кого можно собрать, и им же ещё и раздали», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.