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Гендиректор «Крыльев Советов» оценил зимнюю трансферную кампанию для клуба

Гендиректор «Крыльев Советов» оценил зимнюю трансферную кампанию для клуба
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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о зимней трансферной кампании для клуба.

«Мы завершили все наши трансферы, которые планировали на эту зиму. Была проведена серьёзная работа всех структур клуба, второе окно подряд мы смогли сохранить всех лидеров, произошло точечное усиление, мы заявили молодых ребят сразу в две команды, и мы не сомневаемся в пользе этих решений. Мы все понимаем ответственность перед нашими болельщиками и сделаем всё возможное, чтобы порадовать всех яркой игрой и результатом», — приводит слова Андреева пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.

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