Почеттино: именно «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги, несмотря на несогласие Клоппа

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слова немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», о том, что мерсисайдцы не являются фаворитами в грядущем финале Кубка лиги, который состоится 25 февраля.

«Разумеется, если они говорят, что они не фавориты, то мы скажем, что мы тоже не фавориты. Вообще, если Юрген так сказал, то я скажу, что фавориты – «Ливерпуль»!

Действительно, за восемь лет его правления в клубе у них есть опыт. У нас для многих игроков это первый финал в карьере.

Фаворит ли «Ливерпуль»? Однозначно. И Юрген прекрасно это понимает, ведь он достаточно умён», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.