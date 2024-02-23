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Почеттино: именно «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги, несмотря на несогласие Клоппа

Почеттино: именно «Ливерпуль» — фаворит финала Кубка лиги, несмотря на несогласие Клоппа
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слова немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», о том, что мерсисайдцы не являются фаворитами в грядущем финале Кубка лиги, который состоится 25 февраля.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Разумеется, если они говорят, что они не фавориты, то мы скажем, что мы тоже не фавориты. Вообще, если Юрген так сказал, то я скажу, что фавориты – «Ливерпуль»!

Действительно, за восемь лет его правления в клубе у них есть опыт. У нас для многих игроков это первый финал в карьере.

Фаворит ли «Ливерпуль»? Однозначно. И Юрген прекрасно это понимает, ведь он достаточно умён», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Турнирная сетка Кубка Лиги - 2023/2024
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