Нападающий «Реала» Хоселу пропустит около трёх недель из-за травмы — журналист Романо

Срок восстановления нападающего мадридского «Реала» Хоселу от травмы правой лодыжки составит три недели. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский футболист в полной мере восстановится после мартовского международного перерыва.

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Хоселу пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится 6 марта.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.