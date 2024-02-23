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«Велес» арендовал нападающего у «Пари Нижний Новгород»

«Велес» арендовал нападающего у «Пари Нижний Новгород»
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Московский «Велес» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Сутугина на правах аренды из «Пари Нижний Новгород».

«Между футбольными клубом «Пари НН» и «Велесом» достигнута договорённость об аренде 20-летнего нападающего до конца сезона-2023/2024.

Иван Сутугин является воспитанником нижегородского футбола. С сезона-2022/2023 20-летний игрок находился в аренде у дзержинского «Химика». За это время Сутугин провёл за команду 44 матча. В осенней части нынешнего сезона футболист отличился тремя голами и одной результативной передачей», — написано в заявлении «Велеса».

«Велес» завершил первый этап сезона-2023/2024 Леон Второй лиги на пятом месте в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А». Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

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