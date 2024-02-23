«Факел» и «Сочи» не смогли открыть счёт в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Сочи». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в закрытом режиме. Итоговый результат — 0:0.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Встреча прошла без забитых мячей.
Ранее «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счётом 0:0. Игра состоялась 18 февраля. «Сочи», в свою очередь, в предыдущем контрольном матче обыграл «Тюмень» — 2:1. В составе «Сочи» отличился Серхио Кордова, ещё один мяч в свои ворота отправил голкипер «Тюмени» Егор Любаков. Встреча прошла 19 февраля.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 11 очков.
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