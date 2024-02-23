«Сначала даже не поверили». Экс-игрок «Химок» Данилкин — о внезапной отставке Юрана

Бывший защитник «Химок» Егор Данилкин, ныне выступающий за тольяттинский «Акрон», рассказал о самом удивительном событии, которое он наблюдал, выступая за красно-чёрных.

«Наверное, отставка Юрана после серии побед. Мы выиграли две игры из четырёх, вничью сыграли с «Зенитом». На следующий день после победы над «Торпедо» появилась новость, что Юран уходит из команды. Мы сначала даже не поверили. После этого пост главного тренера занял Писарев», — приводит слова Данилкина Metaratings.

Напомним, Юран занимал пост главного тренера «Химок» с 23 февраля по 10 августа 2022 года. На текущий момент российский специалист возглавляет «Пари НН».

Данилкин выступал за красно-чёрных с 2018 по 2023 год. За этот период он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.