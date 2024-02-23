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«Локомотив» отказался отпускать Магкеева в «Пари НН»

«Локомотив» отказался отпускать Магкеева в «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгород» хотел приобрести защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, нижегородский клуб вышел на «Локомотив», но главный тренер москвичей Михаил Галактионов заблокировал переход Магкеева.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Станислав Магкеев не провёл ни одного матча. Он получил травму в игре 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Защитник «Локомотива» был заменён на 35-й минуте.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на девятой строчке, заработав 24 очка.

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