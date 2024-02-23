Личка предположил, сколько времени потребуется Майсторовичу для набора оптимальной формы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре защитника Милана Майсторовича в контрольном матче с калининградской «Балтикой» (0:3).

«Милан Майсторович впервые провёл на поле весь матч, можно ли уже сказать, что он полностью восстановился от своей травмы? Понятно, что ему тяжело было отбегать целый матч. Я его на 70-й минуте спросил, как он себя чувствует, и увидел большое желание доиграть встречу до конца. Я очень доволен, что он сыграл уже в трёх матчах и много старался. От травмы он восстановился, но ему ещё нужен месяц-полтора для набора оптимальной формы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В составе «Балтики» отличились Джоэль Фамейе, Дмитрий Рыбчинский и Александр Осипов.