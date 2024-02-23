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«Краснодар» завершил зимние сборы и вернулся в Россию

«Краснодар» завершил зимние сборы и вернулся в Россию
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«Краснодар» вернулся в Россию после прохождения зимних тренировочных сборов сегодня, 23 февраля. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Быки» завершили второй сбор, который проходил в Абу-Даби с 10 по 22 февраля. Он продлился 13 дней. За это время чёрно-зелёные провели три контрольных матча, где победили «Урал» (1:0) и «Торпедо» (2:1), а также уступили «Астане» (2:4).

В Краснодаре команда продолжит подготовку к возобновлению сезона», — написано в заявлении «Краснодара».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Краснодар» дома встретится с «Рубином» 2 марта.

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