Четыре ведущих клуба Саудовской Аравии поборются за подписание Де Брёйне летом — The Times

Четыре наиболее богатых клуба Саудовской Аравии обозначили атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, эти клубы намерены сделать бельгийскому футболисту крайне выгодное предложение.

Также отмечается, что данные неназванные клубы предпримут попытки приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро и крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Предположительно, этими клубами являются «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», чьи контрольные пакеты акций принадлежат Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Напомним, в нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.