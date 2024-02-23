«Не люблю, когда соперник страдает». Почеттино — о большом количестве травм у «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил сожаление в связи с тем, что у «Ливерпуля» много травмированных футболистов в преддверии очного матча команд в финале Кубка лиги, который состоится 25 февраля.

«Я понимаю эту ситуацию. Мне никогда не нравится видеть, как соперник страдает из-за травмированных игроков. Конечно, мы сопереживаем.

Когда команда находится в середине сезона и у неё положительная динамика, то она справляется с большим количеством травм. Но когда подобное происходит с самого начала сезона, то приходится ломать голову.

Понимаю, что сложившиеся обстоятельства непростые для соперника, но соревнование есть соревнование», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, на текущий момент в составе мерсисайдцев травмировано 10 игроков.

«Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.