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Мойес рассказал, что примет решение о продлении контракта с «Вест Хэмом» после сезона

Мойес рассказал, что примет решение о продлении контракта с «Вест Хэмом» после сезона
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о переговорах по продлению контракта с клубом.

«У меня были очень хорошие переговоры с владельцами и с Каррен Брэйди, и у меня есть контракт. На данный момент я решил, что хочу подождать. Я хочу дождаться конца сезона. Я хочу убедиться, что всё сделано правильно и, прежде всего, что мы сосредоточимся на этом сезоне и выполним свою работу.

Я должен убедиться, что это правильно для клуба, для меня и моей семьи. На данный момент я разговаривал с руководством и у меня с ними очень хорошие отношения. Мне очень понравились четыре года, проведённые здесь, и так или иначе я позабочусь о том, чтобы доработать до конца своего контракта. Мы разберёмся с этим, но я рад, что это подождёт», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».

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