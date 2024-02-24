Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США. Об этом свидетельствует исследование, проведённое компанией SSRS.

В ходе исследования был проведён опрос среди американских поклонников спорта в возрасте 12 лет и старше. Месси набрал 5% голосов жителей США, что стало больше, чем у других спортсменов.

Подчёркивается, что ранее футболист никогда не становился первым в данном исследовании. Подобное произошло первый раз в истории.

До аргентинского нападающего первое место в этом рейтинге удерживал баскетболист Майкл Джордан.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.