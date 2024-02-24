Президент Ла Лиги Тебас оценил влияние на Ла Лигу возможного перехода Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, какое влияние на испанский футбол может оказать возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

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«Подписание топ-игроков ускоряет развитие, но не является необходимым для него условием. Конечно, лучше иметь громкие имена. Полезно иметь таких тренеров, как Жозе Моуринью или Хосеп Гвардиола. Но такие игроки, как Криштиану Роналду, Неймар или Лионель Месси, ушли, а Ла Лига отлично себя чувствует. Тем не менее, Мбаппе поможет нам в ближайшие годы закрепить все достигнутые результаты», – приводит слова Тебаса L’Équipe.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: