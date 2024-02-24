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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к экс-игроку «Динамо» Шиманьскому

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к экс-игроку «Динамо» Шиманьскому
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Себастьяну Шиманьскому.

Как сообщает TEAMtalk, английские клубы видят в 24-летнем польском футболисте потенциальное усиление. Ранее появилась информация об интересе лондонского «Тоттенхэма» к игроку.

Шиманьски с 2019 по 2023 год выступал за московское «Динамо». Поляк играет за «Фенербахче» с июля 2023 года. В текущем сезоне хавбек провёл за стамбульцев 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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