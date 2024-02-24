Почеттино остро высказался о судействе перед финалом Кубка лиги с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал работу судейства в матчах «пенсионеров» в преддверии финальной встречи Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений. Каждое из таких решений было не в нашу пользу. Я уверен, что в ворота соперников не назначили два пенальти, поэтому хочу, чтобы к нам относились справедливо», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по мск.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: