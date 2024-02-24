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Почеттино остро высказался о судействе перед финалом Кубка лиги с «Ливерпулем»

Почеттино остро высказался о судействе перед финалом Кубка лиги с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал работу судейства в матчах «пенсионеров» в преддверии финальной встречи Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом отдельно взятом эпизоде. Думаю, когда мы играли на «Энфилде», было принято слишком много неоднозначных решений. Каждое из таких решений было не в нашу пользу. Я уверен, что в ворота соперников не назначили два пенальти, поэтому хочу, чтобы к нам относились справедливо», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по мск.

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