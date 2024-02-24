Нагельсман заявил, что его отец работал в немецкой разведке и покончил с собой

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о судьбе своего отца, который работал в Федеральной разведывательной службе страны.

«Когда отец рассказал мне о своей работе? Мне было 15-16 лет. Часто он говорил об этом во время моих поездок на обучение из Ландсберг-ам-Леха, где мы жили, в Мюнхен. Он рассказал немного, микропроцент от общей информации.

Ему не разрешали говорить о работе. Отец не делился рабочими моментами. В конце концов, это оказало на него большую нагрузку. Разобраться в причинах смерти отца было сложно. Он не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было абсолютно взвешенным», – приводит слова Нагельсмана The Guardian.