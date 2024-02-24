В «Хетафе» рассказали, как в 2008 году клуб едва не заполучил Гвардиолу и Месси

Президент «Хетафе» Анхель Торрес о несостоявшихся соглашениях с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«В 2008 году мы играли в еврокубках, и на церемонии жеребьёвки мы встретились с её руководителем Айтором Бегиристайном. Он сказал нам, что «Барселона» хочет назначить Микаэля Лаудрупа в качестве главного тренера. И тогда я загорелся желанием попробовать пригласить Хосепа Гвардиолу, который работал со второй командой «Барсы».

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Однако потом там всё переиграли и назначили Гвардиолу. А если бы получилось, я хотел попробовать заполучить с Гвардиолой и Лионеля Месси. Я большой его поклонник, у меня много футболок Лео, одну он подарил мне лично после одного из матчей», — приводит слова Торреса COPE.

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