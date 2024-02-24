Хавбек сборной Марокко приговорён к тюремному заключению за нападение на человека

Полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир, представляющий «Куинз Парк Рейнджерс», получил уголовный срок за нападение на человека, сообщает BBC.

По информации источника, Инцидент произошёл в 2020 году в Антверпене (Бельгия), где игрок вырос и начал свою карьеру в футболе. Шаир на отдыхе вступил в конфликт с Нильсом Т. После перепалки игрок нанёс удар камнем по голове Нильсу, после чего пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Медики смогли спасти пострадавшего.

Суд бельгийского города приговорил Шаира к тюремному заключению на один год с отсрочкой исполнения приговора на 12 месяцев.

В свою очередь, клуб Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» разрешит Шаиру играть, пока тот будет оспаривать решение суда.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок во всех турнирах за клуб забил четыре мяча и отдал пять результаттивных передач в 31 матче.

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