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Симеоне – о травме Гризманна: я не сожалею о том, что не дал отдых Гризманну с «Интером»

Симеоне – о травме Гризманна: я не сожалею о том, что не дал отдых Гризманну с «Интером»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал открытый ответ на вопросы о восстановлении после травмы Антуана Гризманна, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«Мы совсем не собираемся заставлять или принуждать Гризманна играть здесь и сейчас всё время. Когда он будет готов, он вернётся. Нам нужен лучший Гризманн, но сейчас он травмирован. Но я не сожалею о том, что не дал отдых Гризманну в матче с «Интером» в Лиге чемпионов», – приводит слова Симеоне Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, на 78-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ с «Интером» нападающий «Атлетико» Гризманн вынужденно покинул поле из-за повреждения. Позже выяснилось, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

Ожидается, что 32-летний форвард точно пропустит ответный полуфинал Кубка Испании, в котором «Атлетико» в гостях сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (первый матч – 0:1). Матч пройдёт 29 февраля.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл во всех турнирах за клуб в 36 матчах, в которых забил 18 голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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