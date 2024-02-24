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Стало известно, кто может заменить Дэвиса в «Баварии» в случае его продажи в «Реал»

Стало известно, кто может заменить Дэвиса в «Баварии» в случае его продажи в «Реал»
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«Бавария» рассматривает левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса в качестве замены Альфонсо Дэвиса в случае его возможного ухода из мюнхенского клуба грядущим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «Бавария» ещё не обращалась в «Милан» с целью уточнения нюансов потенциального трансфера.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Дэвиса заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, в нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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