Загребское «Динамо» сделало предложение Модричу о переходе в хорватский клуб — Sata 24

Президент загребского «Динамо» Мирко Баришич лично позвонил атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу с целью предложить ему вернуться в хорватский клуб, где он начинал карьеру во взрослом футболе. Об этом сообщает Sata 24.

По информации источника, Модрич с позитивом отнёсся к этому предложению, однако на текущий момент не принял его. Подчёркивается, что 38-летний футболист и президент загребского «Динамо» находятся в постоянном контакте.

Напомним, Модрич выступал за загребское «Динамо» с 2002 по 2008 год, однако в некоторые сезоны уезжал в аренду в другие хорватские команды. За этот период в составе «Динамо» из Загреба Модрич принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 21 результативной передачей.

Действующий контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.