Защитник «МЮ» Дало: надеюсь, выиграем трофей в этом сезоне

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался об амбициях своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы хорошо провели прошлый сезон, выиграли Кубок лиги, до последнего сражались за Кубок Англии и получили путёвку в Лигу чемпионов. Это был шаг вперёд, хотя клуб должен решать более существенные задачи.

В этом сезоне, надеюсь, мы выиграем трофей и вновь пробьёмся в Лигу чемпионов – и это тоже, на мой взгляд, будет шагом вперёд. Нашими задачами всегда должны оставаться победы в АПЛ и ЛЧ. Мы не выигрывали чемпионат целых 11 лет. Наши болельщики заждались», – приводит слова Дало Goal.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка и отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков. Манкунианцы выбыли из борьбы в еврокубках и Кубке английской лиги. В 1/8 финала Кубка Англии подопечные Эрика тен Хага сразятся с «Ноттингемом» на выезде.

Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл 33 матча за «красных дьяволов», в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.