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Вратарь «Лацио» с русскими корнями Иван Проведель продлил контракт с клубом

Вратарь «Лацио» с русскими корнями Иван Проведель продлил контракт с клубом
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Голкипер «Лацио» Иван Проведель пролонгировал трудовое соглашение с римским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «орлов».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, контракт 29-летнего футболиста был продлён до 2028 года.

Напомним, Проведель выступает за «Лацио» с августа 2022 года. За этот период он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в 35 из которых он отыграл «на ноль» и пропустил 79 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл в 34 матчах во всех соревнованиях, в 13 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Мать Проведеля является русской, а отец — итальянцем.

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