Защитник «Ливерпуля» ван Дейк: если «Челси» легкомысленно отнесётся к нам, это их проблемы

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о большом количестве травм мерсисайдцев перед игрой с «Челси» в финале Кубка английской лиги.

«Я считаю, что пришедшие в основной состав игроки должны будут выйти и доказать всем сомневающимся их неправоту. Если «Челси» легкомысленно отнесётся к нам, это их проблемы. Думаю, у нас достаточно класса, чтобы читать игру соперников на поле. Если ты играешь за «Ливерпуль», то ты уже достаточно хороший футболист. Так что выходи на поле и заставь всех гордиться собой», — приводит слова Вирджила ван Дейка издание Goal.

Напомним, финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Челси» состоится 25 февраля на лондонском стадионе «Уэмбли».