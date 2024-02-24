Гендиректор «Пари НН»: верим, что Юран в будущем может стать чемпионом с нашей командой

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слова главного тренера команды Сергея Юрана. Ранее специалист заявлял, что у него есть цель бороться за чемпионство в 2025 году.

«Верим ли мы, что Юран в будущем может стать чемпионом с «Пари Нижний Новгород»? Да. Сергей Николаевич очень сильный тренер и ставит перед собой реалистичные задачи. Не летает в облаках, как некоторые другие специалисты, и отвечает за свои слова», – приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.