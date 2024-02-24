Корниленко: мы давно следили за Орозко, по стилю он подходит «Крыльям»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о новичке команды — аргентинском полузащитнике Франко Орозко.

«Следили за ним давно, долго вели переговоры. Довольны тем, что в последний день трансферного окна удалось заключить эту сделку. Франко может сыграть на любой позиции в линии атаки, что добавит нам вариативности. В период аренды у нас будет больше возможностей познакомиться с его качествами, поэтому мы считаем, что Орозко – подходящий по стилю нам игрок», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Орозко будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона с опцией выкупа. За самарцев полузащитник будет играть под 32-м номером. В сезоне-2023 аргентинской Примеры 22-летний футболист провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.