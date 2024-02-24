Почеттино высказался о готовности Тьяго Силвы сыграть в финале с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» высказался о готовности центрального защитника Тьяго Силвы принять участие в данном матче.

«Силва? Да, у него есть шанс попасть в заявку и даже выйти в старте. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя за сутки до матча. Мы тщательно оценим состояние нескольких игроков, чтобы посмотреть, смогут ли они сыграть в воскресенье», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.

В нынешнем сезоне Силва провёл за «Челси» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года.