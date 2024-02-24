Агент Магкеева прокомментировал информацию об интересе «Пари НН» к игроку

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, высказался об интересе «Пари Нижний Новгород» к клиенту.

«Всё, о чём сейчас думает Магкеев, это о возвращении в основной состав «Локомотива» и выигрыше конкуренции. Главная задача — помочь клубу достичь поставленных целей. На слухи по поводу будущего не обращаем внимания», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Пари Нижний Новгород» хотел приобрести защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Нижегородский клуб вышел на «Локомотив», но главный тренер москвичей Михаил Галактионов заблокировал переход Магкеева.

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года.