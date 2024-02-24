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Агент новичка «Зенита» Педро: у моего клиента есть всё, чтобы выигрывать титулы

Агент новичка «Зенита» Педро: у моего клиента есть всё, чтобы выигрывать титулы
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нового нападающего «Зенита» Педро, считает, что его клиент обладает необходимыми качествами для того, чтобы добиваться больших результатов в футболе.

«Педро — футболист высочайшего уровня, но у него ещё много пространства для роста, он будет становиться только лучше. Я верю, что у него есть все необходимые качества, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно, которое закрылось в ночь с 22 на 23 февраля. Сделка была согласована минувшим летом, но на тот момент Педро ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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