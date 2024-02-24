Корниленко: движение вокруг Гарре было на протяжении всего трансферного окна

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, поступали ли в клуб предложения по трансферу нападающего Бенхамина Гарре.

«Да, были различные разговоры. Официального предложения в клуб так и не поступило, но движение вокруг Гарре было на протяжении всего трансферного окна. На текущий момент мы рады, что он с нами и 25 февраля приедет в расположение команды, как это заявлено на официальном сайте «Крыльев». Мы надеемся, что Гарре ещё принесёт нам много пользы», – приводит слова Корниленко Metaratings.

23-летний Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн. Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе».