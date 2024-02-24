Виталий Кафанов: Лодыгин входит в список кандидатов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что он следит за карьерой 33-летнего голкипера греческого «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина, ранее выступавшего в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Конечно, мне интересна судьба Юры Лодыгина ещё с периода в «Зените», это всё было на моих глазах. Очень рад, что он снова начал играть в основе. Хотелось бы, чтобы Юра так же и продолжал. Он тоже входит в список кандидатов в сборную России», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль».