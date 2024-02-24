Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» в заключительном матче сборов сыграл вничью с «Тураном»

«Факел» в заключительном матче сборов сыграл вничью с «Тураном»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Туран», представляющий Казахстан. Команды играли на стадионе в Белеке (Турция). Матч начался в 11:30 по московскому времени. Соперникам не удалось выявить сильнейшего — 1:1. Голом в составе воронежской команды отметился защитник Руслан Магаль.

Для «Факела» это была последняя товарищеская игра на зимних сборах. Всего воронежцы провели 12 матчей за время подготовки. До этого «Факел» обыгрывал азербайджанский «Сабаил» (1:0), олимпийскую сборную Южной Кореи (2:1), словенский «Копер» (2:0), «Балтику» (2:1), казахстанский «Ордабасы» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (3:2). Воронежский клуб играл вничью с «КАМАЗом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Сочи» (0:0), а также уступал узбекскому «Насафу» (1:2) и ЦСКА (0:1).

«Факел» по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 расположился на 11-м месте турнирной таблицы с 21 очком. На счету команды семь поражений, пять побед и шесть игр, закончившихся ничьей.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
«Факел» объявил о подписании Юрганова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android