«Факел» в заключительном матче сборов сыграл вничью с «Тураном»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Туран», представляющий Казахстан. Команды играли на стадионе в Белеке (Турция). Матч начался в 11:30 по московскому времени. Соперникам не удалось выявить сильнейшего — 1:1. Голом в составе воронежской команды отметился защитник Руслан Магаль.

Для «Факела» это была последняя товарищеская игра на зимних сборах. Всего воронежцы провели 12 матчей за время подготовки. До этого «Факел» обыгрывал азербайджанский «Сабаил» (1:0), олимпийскую сборную Южной Кореи (2:1), словенский «Копер» (2:0), «Балтику» (2:1), казахстанский «Ордабасы» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (3:2). Воронежский клуб играл вничью с «КАМАЗом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Сочи» (0:0), а также уступал узбекскому «Насафу» (1:2) и ЦСКА (0:1).

«Факел» по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 расположился на 11-м месте турнирной таблицы с 21 очком. На счету команды семь поражений, пять побед и шесть игр, закончившихся ничьей.