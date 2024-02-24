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Тренер «Сочи» Морено объяснил решение возглавить российский клуб

Тренер «Сочи» Морено объяснил решение возглавить российский клуб
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено ответил на вопрос о том, почему согласился на предложение из Российской Премьер-Лиги.

«Все говорили мне, что я сумасшедший, что это приведет к краху. На меня это действует наоборот. Российская лига — это соревновательная лига. В любой точке мира победить сложно. Почему я согласился подписать контракт с «Сочи»? Это было очень легко: все, о чем я просил, они мне дали», – приводит слова Морено Infobae со ссылкой на EFE.

Напомним, 15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, с выступающим в чемпионате Франции «Монако» и с испанской «Гранадой».

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