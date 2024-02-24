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Основной защитник «Реала» вернулся к тренировкам с общей группой после травмы

Основной защитник «Реала» вернулся к тренировкам с общей группой после травмы
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой, сообщает El Chiringuito. Немецкий игрок обороны может использоваться тренерским штабом «сливочных» в матчах уже в конце февраля. Напомним, со 2 февраля защитник не играл из-за травмы ноги.

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

На данный момент «Реал» лидирует в чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 62 очка после 25 туров и опережает идущую второй «Жирону» на шесть очков.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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