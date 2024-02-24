Иранский журналист: Риванди ничем не примечателен, удивило его подписание контракта с ЦСКА

Журналист иранского издания IMNA News Agency Али Карими поделился мнением о новичке московского ЦСКА — нападающем Амирхоссейне Риванди.

«Что касается Риванди, то об этом игроке почти ничего не известно. Футболист ничем не примечателен и не играл в матчах чемпионата Ирана. Меня сильно удивило то, что такой игрок тренировался с ЦСКА и подписал контракт с этим клубом. Но если его разглядели в России, значит, этот футболист имеет талант. Будем следить за этими молодыми игроками в РПЛ», — приводит слова Карими Sport24.

Иранскому футболисту 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

Первую часть Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков.

В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.