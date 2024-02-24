Травмированный игрок «Реала» Милитао может вернуться на поле к середине апреля — Relevo

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао, на протяжении последних нескольких месяцев проходящий процесс реабилитации после разрыва крестообразной связки, с наибольшей вероятностью вернётся на поле к середине апреля. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, в скором времени бразильский футболист вернётся к тренировкам с общей группой. Подчёркивается, высоки шансы, что Милитао сможет принять участие в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в апреле, если «сливочные» квалифицируются в эту стадию данного турнира.

Бразильский защитник перешёл в «Реал» в 2019 году из «Порту». За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.