Аршавин рассказал, планирует ли он работать тренером после получения лицензии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об обучении на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

«Я уже был на стажировке в «Динамо», я прошёл это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Пока рано подводить итоги обучения, было три-четыре сессии, сейчас будет плотный график — 27 февраля, а потом в середине марта. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у Ивана Шабарова в молодёжной сборной. В принципе мне всё нравилось. Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.