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Терри: если говорить о лучших игроках в истории футбола, то это Роналду и Месси

Терри: если говорить о лучших игроках в истории футбола, то это Роналду и Месси
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Бывший центральный защитник «Челси» Джон Терри объяснил, почему он считает, что именно экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», является наиболее подходящим примером для молодёжи.

«Мне придётся разочаровать пару человек, но я сделаю выбор в пользу Роналду. Когда речь заходит о, возможно, лучших игроках в истории, то это Криштиану и Месси, но Роналду должен быть в моей команде.

Он является отличным примером для молодёжи, потому что забивал и отлично проявлял себя не только в Англии, но и в других странах. И по-прежнему добивался больших успехов — это поразительно.

Считаю, что Премьер-лига — лучший чемпионат в мире. Так было последние 20 лет и так будет впредь. Где бы Роналду ни был, он являлся одним из лучших и продолжал забивать. Поэтому он главный пример для молодых игроков», — приводит слова Терри Sportskeeda.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.

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