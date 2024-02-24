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В «Пари НН» объяснили, почему не состоялся трансфер Станислава Магкеева

В «Пари НН» объяснили, почему не состоялся трансфер Станислава Магкеева
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, почему команда не смогла подписать футболиста московского «Локомотива» Станислава Магкеева.

«Как я понимаю, «Локомотиву» самому нужен Стас как игрок. Дальше переговоров дело не дошло. «Локомотив» не дал согласия на этот трансфер. Если говорить про возможное приобретение игрока летом, то тут вопрос не только наших желаний. Надо, чтобы совпало согласие трёх сторон. Самое главное, чтобы у игрока было желание. Футболисты — люди, а не вещи, которые можно продавать направо и налево. Если интерес у Стаса будет сохранён до лета, то мы выйдем с повторным предложением. У Магкеева интерес в этом переходе был», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Пари Нижний Новгород» хотел приобрести защитника «Локомотива» Станислава Магкеева. Нижегородский клуб вышел на «Локомотив», но главный тренер москвичей Михаил Галактионов заблокировал переход Магкеева.

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