Тренер «Урарту» Гунько: мы хотели бы видеть в составе команды каждого игрока «Спартака»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию о том, что армянский клуб проявлял интерес к защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову.

«Не хотел бы это комментировать. Летний трансфер Маслова? Тоже без комментариев. Нравится ли игрок? Мне нравятся все футболисты московского «Спартака». Их класс очень серьёзный. Мы бы хотели видеть в составе каждого игрока «Спартака». У кого есть желание — мы всегда рады», – приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Урарту» был заинтересован в услугах Маслова.

В нынешнем сезоне Маслов принял участие всего в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился ни одним результативным действием. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.